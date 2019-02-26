الدولار والين يهبطان مع تراجع الإقبال على الملاذ الآمن

المواطن - متابعة

هبطت عملتا الملاذ الآمن الدولار والين يوم أمس الاثنين، مع زيادة الإقبال على المخاطرة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيؤجل زيادة مزمعة في الرسوم الجمركية على واردات من الصين، بما يعطي إشارة على أن المفاوضات التجارية بين البلدين حققت تقدمًا كبيرًا.

وكان الموعد النهائي الأخير الذي حددته الولايات المتحدة في السابق لفرض رسوم جمركية أعلى على سلع صينية هو الأول من مارس.

وفي الأسواق الناشئة، قاد الراند الجنوب إفريقي الرابحين مقابل العملة الأمريكية، حيث ارتفع 1.4 بالمائة إلى 13.8495 راند للدولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات، 0.1 بالمائة إلى 96.429.

كما تراجع الين إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل اليورو، الذي بلغ في أحدث قراءة 126.255 ين، بارتفاع نسبته 0.7 بالمائة. وهبطت العملة اليابانية أيضًا مقابل الدولار، الذي جرى تداوله في أحدث معاملات عند 111.11 ين، بارتفاع نسبته 0.4 بالمائة.