الدولار يتراجع مجددًا أمام الجنيه المصري

المواطن - القاهرة

تراجع الدولار الأميركي، أمس الثلاثاء، مجددًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وهو ما يؤكد تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، الذي قال، في وقت سابق: إن سعر صرف العملة سيشهد مزيدًا من الحركة خلال الأيام المقبلة.

وانخفض الدولار بنحو 5 قروش في البنك الأهلي المصري، وبحوالي 4 قروش في البنك التجاري الدولي، وبما يناهز قرشين في بنك مصر.

وكان الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 29 قرشًا، الأسبوع الماضي.

ويرجح خبراء أن يكون السبب وراء انخفاض الدولار، خلال الأيام الماضية، الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لـ”بلومبيرغ”، قبل أيام: إن العملة ستشهد مزيدًا من “التذبذب” بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.