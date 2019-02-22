الرئيس الصيني يثمن دور الأمير محمد بن سلمان البارز لتطوير العلاقات الثنائية

المواطن - الرياض

أثنى الرئيس الصيني شي جين بينغ، على تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في السنوات الأخيرة.

وعبر الرئيس الصيني عن تقديره لمساهمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المهمة في هذا الصدد، ومؤكداً أن هذا سيضفي بقوة دفعة جديدة على العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس الصيني خلال جلسة مباحثات له مع ولي العهد في العاصمة بكين اليوم، حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منوها بتشكيل اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط استراتيجي حيث نجحت في إعداد حزمة من المشاريع النموذجية والريادية في المجالات الرئيسية والحيوية، كما حققت اللجنة نجاحا في اجتماعها اليوم وخرجت بالكثير من النتائج المهمة.