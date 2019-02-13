الرائد يستأنف ضد قرار الانضباط بشأن باخشوين الوحدة

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الرائد التقدم بمذكرة استئناف إلى لجنة الاستئناف، وذلك ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض الاحتجاج المُقدم ضد مشاركة لاعب الوحدة وليد باخشوين خلال مباراة الفريقين الماضية.

وأشار نادي الرائد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه قرر الاستئناف رسميًّا؛ نظرًا لثقة مجلس الإدارة من صحة مبررات تقديم الاحتجاج ضد لاعب الوحدة وليد باخشوين.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الرائد ضد الوحدة بشأن أهلية وليد باخشوين للمشاركة في مباراة الفريقين، مؤكدة حق الرائد في الاستئناف.

وكان نادي الرائد قدم احتجاجًا رسميًّا، اعتراضًا على إشراك الوحدة للاعبه وليد باخشوين في مباراة الفريقين، وأكد أنه تقدم بالاحتجاج اعتراضًا على مشاركة اللاعب، وهو يملك ثلاث بطاقات صفراء.

وانتهت مباراة الرائد ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فرسان مكة بثلاثة أهداف مقابل هدف.