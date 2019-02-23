الرائد يسقط ضد #الفيصلي بثلاثية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الرائد ضد الفيصلي، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز عنابي سدير بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة الرائد ضد الفيصلي بشكل سريع من الفريقين، وتمكن سلطان مندش من فك اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 32، وبعد دقيقتين، سجل زيد البكر الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم عنابي سدير بثنائية نظيفة.

وواصل عنابي سدير ضغطه في الشوط الثاني، وسط محاولات من الفريق الريداوي لتقليص الفارق، قبل أن يُحرز دينيلسون بيريرا الهدف الثالث في الدقيقة 94، لتنتهي مباراة الرائد ضد الفيصلي بهزيمة أصحاب الأرض بنتيجة 3/1.

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 30 نقطة بعد مباراة الرائد ضد الفيصلي اليوم، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الريداوي عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وبعد مباراة الرائد ضد الفيصلي اليوم، يستعد عنابي سدير لمواجهة الهلال في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يلعب الفريق الريداوي مع القادسية.