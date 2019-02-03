الرائد يُعزز هجومه بالبلجيكي مبويو

المواطن - مروة نبيل

أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فهد المطوع، رسميًا إجراءات التعاقد مع المهاجم البلجيكي إيلومبي مبويو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول البلجيكي إيلومبي مبويو، اليوم الأحد، إلى مدينة بريدة، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق الريداوي والانتظام في التدريبات.

وتمنى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فهد المطوع التوفيق للمهاجم البلجيكي إيلومبي مبويو مع زملائه اللاعبين، وأن يكون إضافة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ11 بشكل مؤقت في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، ويستعد لملاقاة الشباب غدًا في الجولة الـ18.