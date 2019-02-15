الراهب: نستحق الفوز على الوحدة رغم الطرد

المواطن - طارق سعد

بارك حسن الراهب، مهاجم الشباب، الفوز الثمين على الوحدة، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ20.

وأضاف الراهب، في تصريح تلفزيوني، أن الطرد الحاصل في صفوف فريقه منذ الشوط الأول تعامل معه مدرب الشباب سوموديكا بأفضل طريقة، معتبرًا الفوز ترجمة لمجهود سوموديكا واللاعبين في التدريبات.

واختتم الراهب تصريحه بأن السيناريو الذي حدث أمام الفتح بالطرد وضياع ركلة الجزاء، كان مشابهًا لما حدث اليوم أمام الوحدة، وهو يعكس روح المنافسة لدى الشباب.

وارتفع رصيد الشباب إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 31 نقطة في المركز السادس.