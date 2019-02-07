الرياض.. فصل الخدمات عن 8 مواقع مخالفة و16 أخرى قريبًا

المواطن - الرياض

رصدت بلدية شمال الرياض التابعة لأمانة منطقة الرياض، عدداً من المخالفات الإنشائية والتعديات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية لفصل الخدمات عن 8 مواقع مخالفة.

وأوضحت أمانة الرياض أنه جارٍ العمل على استكمال الإجراءات لفصل الخدمات عن 16 موقعاً استوجبت مخالفاتهم فصل الخدمات عنهم حسب الأنظمة واللوائح.

وفي سياق متصل، نفذت بلدية نمار التابعة لأمانة الرياض حملة إزالة التلوث البصري بمعالجة هبوط وحفر في الشوارع بمساحة 9860 م2، وصيانة إنترلوك بمساحة 2640م2 بالإضافة لنقل وترحيل حواجز خرسانية عدد 204 وكذلك تركيب لوحات إرشادية في الأحياء الواقعة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.