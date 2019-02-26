الريال ضد برشلونة .. راموس يحلم بالفوز والتتويج باللقب الغائب

المواطن - مروة نبيل

يترقب سيرجيو راموس مباراة الريال ضد برشلونة المُقرر إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وانتهت مباراة الريال ضد برشلونة التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويطمح المرينغي استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل.

ويحلم قائد الملكي، راموس بتألق المرينغي في مباراة الريال ضد برشلونة غدًا، وحصد لقب كأس ملك إسبانيا الغائب عن خزائن الملكي منذ عام 2014.

وحمل راموس شارة قيادة المرينغي كقائد أول مرة في بداية صيف 2015، بعد رحيل حارس المرمى إيكر كاسياس، ونجح في التتويج بعدد كبير من البطولات باستثناء كأس ملك إسبانيا، لذلك يسعى لتحقيق حلمه هذا الموسم وتجاوز عقبة مباراة الريال ضد برشلونة غدًا.

وتُوج المرينغي خلال فترة ارتداء راموس لشارة القيادة عدد من الألقاب، وهي الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2016/ 2017، كأس السوبر الإسباني، كما حمل راموس بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، السوبر الأوروبي، و3 ألقاب كأس العالم للأندية.

وسبق أن توج راموس بلقب كأس ملك إسبانيا عامي 2011 و2014، على حساب الفريق الكتالوني، إلا أنه لم يكن قائد المرينغي آنذاك، وفي حالة تجاوز مباراة الريال ضد برشلونة غدًا، والتأهل إلى المباراة النهائي، سيعمل راموس على التتويج بالبطولة، التي ستكون الأولى له وهو يحمل شارة القيادة.