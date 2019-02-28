الريال ضد برشلونة .. نافاس يقترب من التوديع وراموس يتفوق على ميسي

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تقديم أداء أكثر من رائع خلال مباراة الريال ضد برشلونة والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وبعد خسارة ريال مدريد بثلاثية قاسية وسقوط المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري في اختبار الريال ضد برشلونة والذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، شهدت المباراة دلائل على اقتراب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد من الرحيل عن صفوف النادي الملكي.

ويذكر أن المدرب سولاري كان اعتمد على الحارس كيلور نافاس لحراسة مرمى النادي الملكي خلال مباراة الريال ضد برشلونة، مع الاعتماد على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مباريات الدوري بالنسبة للريال.

وبعد نهاية مشوار النادي الملكي في بطولة كأس ملك إسبانيا بالخسارة بثلاثية في لقاء الريال ضد برشلونة، سيتجه الحارس نافاس للرحيل عن صفوف الريال وذلك من أجل خوض تجربة احترافية جديدة خاصة مع وجود اهتمام من نادي آرسنال الإنجليزي بالتعاقد معه.

وشهدت مباراة الريال ضد برشلونة، تفوق النجم سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد رقميًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث شارك راموس في 41 مباراة ضمن مباريات كلاسيكو الريال ضد برشلونة، بينما شارك ميسي في 40 كلاسيكو فقط.

ولم ينجح ميسي في هز شباك ريال مدريد خلال مباراتي الريال ضد برشلونة في جولتي الذهاب والإياب، حيث تمكن النجم الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي مالكوم من خطف الأضواء من ميسي في لقائي الذهاب والإياب.

وكان النجم لويس سواريز نجح في تسجيل هدفين لنادي البارشا في مباراة الريال ضد برشلونة، مع قيام المدافع الفرنسي رفائيل فاران بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة بالخطأ في مرماه.

أما البرازيلي مالكوم فكان سجل هدف التعادل للبارشا في لقاء الريال ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في السادس من فبراير الجاري.

وبعد فوز البارشا في مباراة الريال ضد برشلونة، سيواجه النادي الكتالوني الفائز من فريقي ريال بيتيس وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو المقبل.