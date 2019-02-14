الزمالك ضد نصر حسين داي .. الأبيض يدفع ثمن إهدار الفرص

المواطن - مروة نبيل

فجرت مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري، التي أُقيمت بالأمس على ملعب “برج العرب”، حالة من الغضب لدى جماهير الأبيض، بعد فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه، ليسقط في فخ التعادل في الوقت القاتل.

ولعب الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري، إهدار الفريق المصري لعدد كبير من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، ليستقبل هدف التعادل في الدقيقة 90 على أرضه ووسط جمهوره، ليُصعب موقفه في المجموعة.

وبعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي بالأمس، رفع الفريق الجزائري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، يليه جورماهيا الكيني بـ3 نقاط، وهو نفس رصيد بترو أتلتيكو الأنجولي، ويتذيل الفريق الأبيض الترتيب بنقطة واحدة.

وعلى الرغم من هزيمة الأبيض أمام جورماهيا خارج أرضه وتعادله في مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري، إلا أنه حظوظه في التأهل إلى الدور التالي لا زالت قائمة، ولكنه بات مطالبًا بتحقيق نتائج إيجابية في جميع المباريات.

وصعَّب الفريق الأبيض موقفه في المجموعة الرابعة بعد نهاية مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي بالتعادل، وأصبح في حاجة لحصد 6 نقاط خلال مباراتي بترو أتلتيكو القادمتين، أو 4 نقاط على الأقل، للحفاظ على حظوظه في التأهل.

وينتظر الفريق الأبيض مواجهة صعبة للغاية في الجولة الخامسة، حيث سيلعب الزمالك ضد نصر حسين داي في الجزائر، قبل أن يستضيف جورماهيا في ملعب “برج العرب”، لانتزاع بطاقة التأهل وتعويض هزيمته برباعية.