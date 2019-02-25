الزمالك على صفيح ساخن .. عقوبات نارية بعد السقوط أمام بترو أتلتيكو

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وبعد نهاية مباراة بترو أتلتيكو قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إيقاف اللاعب محمود عبدالمنعم” كهربا” لأجل غير مُسمى وتغريمه 300 ألف جنيه مصري بعد بصقه على بعض من جماهير نادي الزمالك أثناء استبداله في مباراة الأمس ببطولة الكونفيدرالية.

ويذكر أن الزمالك لا يزال يحتل المركز الأخير في مجموعته ببطولة الكونفيدرالية برصيد نقطتين من تعادلين أمام كل من نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي وخسارة قاسية من نادي جورماهيا الكيني برباعية مقابل هدفين.

وعلّق اللاعب محمود كهربا لاعب الزمالك عبر حسابه في تويتر حول أسباب بصقه على بعض من جمهور الزمالك قائلًا بأن السبب يعود إلى قيام بعضهم بسب والدته خلال المباراة.

وكان جمهور نادي الزمالك اعتدى على لاعبي الفريق الأبيض خلال دقائق مباراة بترو أتلتيكو بسبب هبوط الأداء الفني، كما زادت صيحان استهجان جمهور الزمالك بعد الهدف الأول لفريق بترو أتلتيكو.

ويذكر أن الزمالك سيواجه فريق بترو أتلتيكو في أنجولا يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث إذا سقط الزمالك في فخ التعادل أو الخسارة فقد يقترب بصورة كبيرة من توديع بطولة الكونفيدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث يأمل نادي الزمالك في مصالحة جماهيره وتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز حاليًّا برصيد 52 نقطة بعد تعادله الأخير مع نادي طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، وبفارق أربع نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني والنادي الأهلي صاحب المركز الثالث.