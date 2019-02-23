الزمالك ينافس الأهلي المصري على ضم حارس الوحدة

المواطن - محمد سمعه

دخل الزمالك مع النادي الأهلي المصري في منافسة شرسة على ضم الحارس المصري محمد عواد، حارس مرمى نادي الوحدة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت تقارير إعلامية مصرية: إن الزمالك يريد التعاقد مع الحارس محمد عواد بعد المستوى الإيجابي الذي قدمه مع فرسان مكة في الموسم الجاري من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأهلي المصري بقيادة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الحارس محمد عواد؛ بسبب الإصابات المتكررة للحارس محمد الشناوي وهبوط مستواه مؤخرًا رفقة الحارس الثاني شريف إكرامي.

وكان محمد عواد قدم موسمًا مميزًا مع النادي الإسماعيلي في موسم 2017- 2018؛ مما دفع نادي الوحدة للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولم يحالف محمد عواد الحظ للمشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعد استبعاده من قائمة الـ23 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني السابق هيكتور كوبر.