السعودية وباكستان تقودان أمن المسلمين بزيارة الأمير محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

تقود المملكة وباكستان، بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حماية أمن المسلمين عبر تفعيل أهداف التحالف العسكري الإسلامي، والذي أسسته المملكة يوم 15 ديسمبر 2015 من العاصمة الرياض.

وتدعم زيارة ولي العهد إلى باكستان، التي بدأت اليوم الأحد، جهود الدول الإسلامية منذ تأسيس التحالف في مواجهة التطرف والإرهاب، حيث تعتبر باكستان من أهم العناصر في التحالف والقائد العسكري لهذا التحالف منها بالجنرال رحيل شريف؛ وذلك للحفاظ على أمن العالم الإسلامي واستقراره.

وخلال السنوات الماضية كان التنسيق بين المملكة وباكستان على أكمل وجه، وتحديدًا من بعد اختيار الجنرال الباكستاني رحيل شريف في يناير 2017 قائدًا عسكريًّا للتحالف الذي يهدف إلى محاربة الفكر المتطرف عبر مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى باكستان في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان رئيس وزراء باكستان عمران خان على رأس مستقبليه، كما شهد مع “خان” توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين.