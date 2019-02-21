السلمي لـ “المواطن” : مكاسب اقتصادية متوقعة مع زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين

المواطن- رائد عيد- الرياض

أكد الخبير السياسي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين تأتي في إطار الجولة الآسيوية التي شملت 3 دول هي باكستان والهند وأخيرًا بكين.

وأضاف السلمي في تصريح إلى “المواطن” أن الصين شريك استراتيجي وتجاري مهم للمملكة، فيما تعد الرياض المصدر الأول للنفط لدى بكين، كما أن هناك استثمارات ضخمة بين البلدين، متوقعًا أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك سيكون هناك مشاريع صينية كبيرة في المملكة.

كما توقع السلمي أن تحظى بكين بحصة كبيرة من المشاريع السعودية التي تأتي في إطار رؤية 2030، مشيرًا إلى أن هناك توأمة بين الرؤية السعودية ومبادرة الحزام والطريق التي تعد أضخم مشروع اقتصادي صيني حول العالم، مؤكدًا أن السعودية والصين يستثمران بثقل كبير في ميناء جوادر الباكستاني أيضًا، بالإضافة إلى أن هناك تقارباً كبيراً في الرؤى بين البلدين للقضايا الإقليمية والدولية.