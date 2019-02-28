السليم: ملتقى الاستقدام يعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد المحلي

المواطن - الرياض

ينطلق ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، في الفترة من 3 إلى 6 مارس القادم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وهيئة حقوق الإنسان.

وأكد السيد فهد السليم الرئيس التنفيذي لشركة “الشرقية للاستقدام” الراعي البرونزي للملتقى، أن الملتقى سيلعب دورا كبيرا في التعرّف على مستجدات القطاع وتعزيز دور قطاع الاستقدام في دعم الاقتصاد المحلي.

كما تعتبر الشركة الشرقية للاستقدام من كبرى الشركات الرائدة في قطاع خدمات القوى العاملة والموارد البشرية على مستوى المملكة.

وتعمل الشركة وفق منظومة متميزة تضم شبكة متسعة من مصادر الاستقدام في مختلف انحاء العالم وتتسم مواردها البشرية بالكفاءة والخبرة في مختلف المجالات ذات الصلة، فضلا عن انتهاجها سياسة موثوقة في تقديم خدماتها.

وسعياً منها لتطوير خدماتها افتتحت الشركة مركز التدريب الداخلي لتدريب العمالة المنزلية بالتعاون مع المعهد البريطاني لعلوم النظافة حيث تهدف الشركة أن تكون في مقدمة شركات الاستقدام في جودة أعمال النظافة المنزلية وخدمة العملاء.