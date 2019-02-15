السومة : أتمنى التسجيل في مباراة الوصل ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعرب السوري عمر السومة عن تمنياته بهز الشباك في مباراة الوصل ضد الأهلي غدًا، ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، مؤكدًا أن الراقي يُركز على البطولة العربية بشكل كبير.

وقال السومة خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الوصل ضد الأهلي الذي عُقد، اليوم الجمعة: “استطاع لاعبو الأهلي التأقلم سريعًا على خطة اللعب الجديدة مع المدرب، حيث تعرفنا على المتطلبات الفنية في الأيام القليلة الماضية”.

وتابع نجم الراقي خلال تصريحاته بشأن مباراة الوصل ضد الأهلي قائلًا: “نلعب أمام فريق قوي استطاع إقصاء الاتحاد السعودي والأهلي المصري من الأدوار التمهيدية للبطولة”.

وأضاف عمر السومة تصريحاته قائلًا: “هناك فارق كبير بين اللعب مع المنتخب أو النادي، وكان هناك ضغط مباريات متتالية خلال الفترة الماضية”.

واستكمل السومة تصريحاته قائلًا: “وأتمنى التسجيل في مباراة الوصل ضد الأهلي غدًا، حيث سجلت هدفين في مرمى المحرق البحريني ذهابًا وإيابًا، في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال”.

وواصل السومة تصريحاته بشأن مباراة الوصل ضد الأهلي قائلًا: “لدينا تركيز على كأس زايد للأندية الأبطال، وكذلك البطولة الآسيوية، حيث نملك جماهير كبيرة تسعى دائمًا للمنافسة بقوة وتحقيق البطولات”.

ويحتضن ملعب زعبيل، مساء يوم غد السبت، مباراة الوصل ضد الأهلي ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.