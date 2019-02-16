السومة: حققنا ما نريد في مباراة الأهلي والوصل والرد في جدة

المواطن - محمد سمعه

أبدى السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رضاه التام على التعادل الإيجابي مع نادي الوصل الإماراتي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وتحدث السومة بعد المباراة قائلًا: الأهلي يعاني من ضغط المباريات، ولكن كان من المهم تحقيق نتيجة إيجابية، لقد نجحنا في تسجيل هدفين في أرض الوصل بالإمارات، وهذا أمر صعب لكننا نجحنا فيه.

وأضاف السومة: الرد سيكون حاضرًا في مباراة العودة بملعب الجوهرة المشعة في جدة لوجود جمهور الأهلي وهو الذي سيعطينا الدفعة للتأهل إلى دور نصف النهائي.

ويذكر أن اللاعب الروماني ستانسيو ودجانيني تافاريس أحرزا هدفي الأهلي في شباك الوصل بمباراة اليوم.

وستُقام مباراة العودة بين فريقي الأهلي والوصل في مدينة جدة يوم 25 فبراير الجاري.