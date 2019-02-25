السومة يقود تشكيلة #الأهلي أمام الوصل في البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي الوصل الإماراتي في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

التشكيلة الأساسية:

وجاءت تشكيلة النادي الأهلي الأساسية مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: باولو دياز، عبدالباسط هندي، سعيد المولد، محمد عبدالشافي.

في خط الوسط: سلمان المؤشر، حسين المقهوي، نوح الموسى.

في خط الهجوم: عمر السومة، دجانيني تافاريس، نيكولاي ستانسيو.

القائمة الاحتياطية:

أما قائمة احتياطي الأهلي فجاءت مكونة من:

ياسر المسيليم، محمد آل فتيل، مهند عسيري، عبدالله حسون، عبدالرحمن غريب، يوسف الحربي، عبدالفتاح عسيري.

وتُقام مباراة الأهلي والوصل الإماراتي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب زعبيل بنادي الوصل، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة سلبية أو بهدف لكل فريق للتأهل لمواجهة الهلال في نصف نهائي بطولة كأس زايد.