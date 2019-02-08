السيارات المتهالكة والسقالات تشوه حي الهميلة في الخميس

المواطن- فهد القحطاني- خميس مشيط

ناشد عدد من سكان حي الهميلة بخميس مشيط الجهات المسؤولة؛ بسبب تكدس السيارات الخربة والمتهالكة وسقلات البناء المتراكمة بشوارع الحي.

وتسبب الوضع في ضيق الممرات الداخلية وتشويه المنظر العام للحي الذي يقع في قلب المحافظة، ويعتبر من أقدم الأحياء، ويفترض أن يكون واجهة حضارية لمدينة خميس مشيط.

وقال بعض سكان الحي: إن السيارات المتهالكة والسقالات تعود ملكيتها لبعض العمالة الوافدة للبلاد، حيث ركنها أصحابها وغادروا منذ سنوات، مطالبين الجهات المسؤولة بتشكيل لجنة من جميع الإدارات؛ للوقوف على السيارات والسقالات وإيجاد حل لنقلها وإبعادها من داخل شوارع الحي.