السيسي يتوعد المقصرين في حريق محطة مصر ومدبولي: عهد الصمت انتهى

المواطن القاهرة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي الذي شهدته محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، الأربعاء، موجها تعازيه لأسر الضحايا.

وقال السيسي، قبيل مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني إلير ميتا بقصر الاتحادية: “أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين”.

من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن عهد الصمت قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والإهمال، متوعدا بحساب عسير للمسؤولين عن حادث القطار الذي أودى بحياة أكثر من 20 شخصا في القاهرة.

وفور وقوع الحادث أعلنت هيئة السكة الحديد المصرية في بيان رسمي، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه مع صدادات نهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر

وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالصدادات والكتل الخرسانية نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة.

