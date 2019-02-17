السيطرة على حريق فندق بمشروع جبل عمر

السيطرة على حريق فندق بمشروع جبل عمر

2019/02/17
الساعة 3:50 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

سيطرت فرق الدفاع المدني في مكة على حريق في مخلفات بمواقف سيارات أحد الفنادق بجبل عمر.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة الحادية والأربعين من يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر جمادى الثاني ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر.

وأضاف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة وتمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد .

وأوضح الشريف أن إجراءات التحقيق في الحادث ما زالت جارية .



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