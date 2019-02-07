الشبابيون يطالبون البلطان بالبقاء

المواطن - طارق سعد

دشن شبابيون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة ببقاء رئيس ناديهم خالد البلطان لمواسم قادمة، وكتب في وسم #تجديد_تكليف_البلطان على “تويتر” عدد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين مطالبين الرئيس الظاهرة في تاريخ الشباب بالبقاء لمدة أطول، في ظل تحسن الأوضاع الشبابية منذ قدومه لسدة الرئاسة بتكليف من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق تركي آل الشيخ.

ومن خلاله تصاريحه التلفزيونية، شدد البلطان في كل مرة أن مستقبل بقائه كرئيس لنادي الشباب مرهون بظروف خاصة.

وتوالت انتصارات الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ قدوم الرئيس الجديد، كما شهد الفريق تحسناً كبيراً في الأداء نظير العمل الإداري ودعم الرئيس للمدرب سوموديكا ولاعبيه.