الشباب الأفضل دفاعيًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا على الصعيد الدفاعي في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 13 هدفًا خلال 20 مباراة خاضها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 0.6 هدف في اللقاء الواحد، يليه النصر حيث اهتزت شباكه بـ19 هدفًا، بمعدل 0.9 لكل مواجهة.

وجاء الهلال في المركز الثالث بقائمة الأفضل دفاعيًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما استقبلت شباكه 22 هدفًا بمعدل 1.1 هدف في المباراة الواحدة، بالتساوي مع الوحدة الذي حل رابعًا.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس بقائمة أفضل خط دفاع في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اهتزت شباكه بـ24 هدفًا بمعدل 1.2 هدف في المباراة الواحدة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، يليه النصر بـ43 نقطة، ثم الشباب برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الرابع.