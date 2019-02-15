الشباب لا يخسر على أرضه ضد #الوحدة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يسعى الشباب لتحقيق الفوز ضد الوحدة في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقف الأرض مع الفريق الأول لكرة القدم بالليوث خلال مباريات الشباب ضد الوحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في الفوز على فرسان مكة بـ3 مباريات، والتعادل في مثلها.

وأضاف حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نجم الليوث، ناصر الشمراني لعب مع الفريقين، وهو هداف مواجهات الشباب ضد الوحدة المباشرة برصيد 5 أهداف.

ولعب الشباب ضد الوحدة 13 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في الفوز بـ7 مواجهات، وفاز فرسان مكة في لقاء واحد، وتعادل الفريقان 5 مرات.

وقبل مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم، يحتل الليوث المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد فرسان مكة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.