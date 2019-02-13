#الشباب يمنح ابن العمري شارة القيادة
بدلًا من ناصر الشمراني

#الشباب يمنح ابن العمري شارة القيادة

2019/02/13
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

قرر نادي الشباب منح شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، للاعب الجزائري جمال بن العمري بدلًا من النجم ناصر الشمراني.

وقال مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، أحمد المسعود، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن الشباب منح المحارب الجزائري ابن العمري شارة القيادة، واختار المغربي “الخبير” مبارك بوصوفة قائدًا ثانيًا لـ”الليوث”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الوحدة، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الرابع.



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