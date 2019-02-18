الشباب يُخالص القميزي ماليًّا

المواطن - محمد سمعه

وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب صالح القميزي، بعد تسليمه كافة مستحقاته المالية السابقة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر، أن إدارة الليث وقعت المخالصة المالية، وتقدمت بالشكر للاعب صالح القميزي على الفترة التي قضاها في صفوف النادي.

وقبل مخالصة صالح القميزي ماليًّا، كانت إدارة الشباب أعلنت بالأمس مخالصة اللاعب ناصر الشمراني ماليًّا.

وكان خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، ذكر أنه سيتم توقيع مخالصة مالية تليق بالثنائي ناصر الشمراني وصالح القميزي، بعد الفوز على الوحدة في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الشباب حاليًّا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة.