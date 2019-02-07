الشباب_يكرم_الطفل_فازع .. والبلطان يُدرجه في قائمة المكافآت

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة منه، التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان بالطفل فازع المطيري بعدما ظهر في إحدى القنوات التلفزيونية، وعبر عن انتمائه لليوث.

ووجه البلطان بإدراج الطفل فازع ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم، كما أعلن عن عدد من المكافآت المقدمة إليه من شركاء الليوث، ومنها 5 آلاف ريال من شركة “بصمة”، وإقامة مجانية لمدة أسبوع من شركة فنادق “بودل”.

كما أعلن خالد البلطان عن منح الطفل فازع قسيمة شراء مجانية من متجر نادي الشباب “X-Tep”، بالإضافة إلى هدية عينية من شركة السيف غاليري، وعدد من الهدايا العينية الأخرى.

وأكد خالد البلطان أن هذا التكريم يأتي تجسيدًا للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وأن حالة الطفل فزاع لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة.

وقابل الطفل فازع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الذين احتفوا به ولعبوا معه الكرة، قبل أن يلتقط معهم عددًا من الصور التذكارية.