الشباب_يكرم_العائلة_الشبابية .. والبلطان يدرجهم بقائمة المكافآت

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة منه، التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان بالعائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ظهرت في إحدى القنوات التلفزيونية، وعبروا عن انتمائهم وحبهم لليوث.

وكانت العائلة الشبابية قد ظهرت في برنامج “صدى الملاعب” على قناة “إم بي سي”، وأبدوا انتماءهم الشديد لنادي الشباب من خلال ارتدائهم لقميص يحمل شعار النادي وصورة رئيسه في إحدى المباريات.

ووجه خالد البلطان بإدراج العائلة الشبابية ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم، كما أعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي، ومنها مبلغ 5 آلاف ريال من شركة “بصمة”، وإقامة مجانية لمدة أسبوع من شركة فنادق “بودل”.

كما حصلت العائلة الشبابية على قسيمة شراء مجانية من متجر النادي “X-TEP”، بالإضافة إلى هدايا عينية من شركة السيف غاليري، وعدد من الهدايا العينية الأخرى.

وأكد خالد البلطان أن هذا التكريم يأتي تجسيدًا للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب وأن هذه الحالة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة.

والتقت الطفلتان لين وليان بنجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الذي احتفوا بهم، والتقطوا معهم عددًا من الصور التذكارية.