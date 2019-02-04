الشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية توفر وظائف إدارية للجنسين

الشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية توفر وظائف إدارية للجنسين

2019/02/04
الساعة 11:25 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية (شركة رائدة في توفير الحلول المتقدمة في مجال الملكية الفكرية منذ 2009م) بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس في تخصص التسويق والموارد البشرية، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- ‎أخصائي موارد بشرية (للجنسين).
2- ‎أخصائي تسويق (للرجال فقط).

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن اليوم الاثنين بتاريخ 1440/05/29هـ.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).



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