الشرميطي: سعيد بالعودة للسعودية .. #الفيحاء سيتحسن مستقبلًا

المواطن - طارق سعد

أبدى التونسي أمين الشرميطي عن سعادته البالغة بالعودة للعب في السعودية، بعد تجربة جميلة قضاها في نادي الاتحاد، واعدًا الفيحاء ببذل كل ما يملكه لتحسين النتائج.

وعن مباراة فريقه ضد الاتفاق قال الشرميطي للناقل التلفزيوني “دوري بلس”: “كنا نطمح بالخروج بالفوز لولا ظروف عدم الانسجام التي يعيشها الفيحاء الآن، بمدرب جديد ولاعبين حضروا للتو في الفترة الشتوية، أعد إدارة الفيحاء بتحسن النتائج مستقبلًا”.

وانتهت مواجهة الفيحاء وضيفه الاتفاق بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.