الشمراني الأكثر إهدارًا للفرص في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من بداية ناصر الشمراني القوية في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، إلا أن مستواه تراجع كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ناصر الشمراني أهدر أكبر عدد من الفرص السهلة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأضافت “أوبتا”، أن ناصر الشمراني أهدر 10 فرص سهلة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل هدف واحد فقط من آخر 14 تسديدة له على المرمى، ما وصفته بـ”الضياع”.

وكان نادي الشباب وقع مخالصة مالية مع ناصر الشمراني خلال الفترة الماضية، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كلاعب هاو حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.