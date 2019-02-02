الصقور السعودية تستعرض في سماء محايل.. ولقطات توثق عرضًا لن يُنسى

المواطن - أحمد الشهري - محايل

رصد فريق نادي تهامة الضوئي الاستعراض الذي نفذه فريق الصقور السعودية للاستعراضات الجوية، بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تكريمًا للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي، إذ بلغ عدد شهداء الوطن الذين قدماهم محايل عسير 130 شهيدًا، وذلك على أرض ملعب نادي الشهيد، من خلال اللقطات الفوتوغرافية والفيديو والتصوير الجوي.

وأوضح رئيس نادي تهامة الضوئي، عامر بن عبده الزين، أن الفريق تكوّن من 8 أعضاء يمثلون النادي، وتهدف هذه المشاركة إلى تنمية مهارات الفوتوغرافيين على أرض الواقع والاستفادة من تجارب وخبرات أعضاء الفريق. وأضاف أن الفريق استخدم عددًا من العدسات الخاصة التي تمكنهم من التقاط صور واضحة، إضافة إلى اختيار عدة مواقع يستطيع من خلالها المصور الفوتوغرافي في الخروج بصورة مميزة.

وشكر الزين، أمير المنطقة ورجال الأعمال ومحافظ محايل ورئيس البلدية على دعم النادي الذي سبق أن وافق الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ومستشار خادم الحرمين الشريفين على تأسيسه.

يذكر أن فعاليات صدر الكرامة اختتمت يوم الخميس الماضي برعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.