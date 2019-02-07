الصلاة على الفريق سعود الهلال غدا بجامع الملك خالد بأم الحمام

المواطن - الرياض

من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال مدير الأمن العام السابق غدا بعد صلاة الجمعة بجامع الملك خالد بأم الحمام.

ويتقبل العزاء بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء (من ٤:٠٠ إلى ٧:٠٠م) للرجال بمنزل الفقيد وللنساء بمنزل والدته .

يذكر أن الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال كان مدير الأمن العام السابق، كما تولى منصب مدير شرطة الرياض قبل ذلك .

الفريق الهلال خريج كلية الشريعة بالرياض وقرر بعد تخرجه الانخراط في العمل الأمني عبر دورة تأهيلية بدأ بعدها كضابط شرطة ليقوده النجاح والتميز الأمني إلى تولي قيادة العديد من مراكز الشرط بمنطقة الرياض ثم قيادة إدارة البحث والتحري في شرطة المنطقة.

وبعد نجاحه اللافت في إدارة البحث والتحري تم تعيينه مديرًا لدوريات الأمن في منطقة الرياض، ليستهل مهمة جديدة في التطوير والنجاح، ليتم تعيينه بعدها مديرًا للإدارة العامة لدوريات الأمن برتبة عميد ثم تولى قيادة شرطة منطقة الرياض في عام 1431هـ، وتمت ترقيته فيما بعد إلى رتبة لواء، كما تولى منصب مدير الأمن العام منتصف العام الماضي.

وصدر أمر ملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أواخر ديسمبر الماضي، بإعفاء الفريق سعود هلال من منصب مدير الأمن العام وتعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديرًا للأمن العام.

وتضمن الأمر الملكي الكريم تعيين الفريق/ سعود بن عبدالعزيز هلال مستشارًا في وزارة الداخلية.