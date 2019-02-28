العثور على أشلاء إضافية تحت قطار محطة مصر المنكوب

المواطن - متابعة

أكدت مصادر داخل محطة مصر اليوم الخميس وجود أشلاء تحت القاطرة رقم 2310 المشؤومة التي قتلت أكثر من 20 شخصاً، أمس الأربعاء، في القاهرة الأمر الذي يرجح زيادة عدد القتلى والمفقودين.

وتفحم العديد من الجثث ولم يتمكن ذووها من التعرف عليهم خاصة مع احتراق كل الأوراق الثبوتية والمستندات الدالة على هويتهم، وأمر النائب العام بعمل تحليل الحمض النووي للأشلاء لتمييزها وسهولة كشفة هويتها.

وقالت مصادر صحفية مصرية إنه لن يتم رفع الأشلاء إلى بعد رفع الجرار فور انتهاء المعمل الجنائي والنيابة من المعاينات، وأن العشرات من الأهالي ممن فقدوا ذويهم لا يزالون يتوافدون على المحطة منذ الساعات الأولى من الصباح، بعد ذهابهم إلى المستشفيات التي استقبلت الضحايا والمصابين بحثًا عن ذويهم.

وأدى الحادث المأسوي الذي وقع أمس إلى مقتل 22 شخصاً، وإصابة 43 آخرين وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.