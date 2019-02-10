العثور على جثة في وادي الجزل يرجح أنها لمفقود وادي فضلا

العثور على جثة في وادي الجزل يرجح أنها لمفقود وادي فضلا

2019/02/10
الساعة 8:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

عثر الدفاع المدني في العلا على جثة بالقرب من قرية وقير في وادي الجزل جنوب المحافظة 50 كم، يرجح أنها لمفقود وادي فضلا، وهو متوفى.

وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، بأنه تم العثور على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل 50 كم جنوب العلا، ويرجح أنها تعود للمواطن عبدالعزيز خالد البلوي المفقود في سيل وادي فضلا غرب العلا عند الساعة 17:05 من عصر هذا اليوم الأحد الموافق 5/ 6/ 1440 من قبل المواطن هادي الجهني بالقرب من قرية وقير جنوب المحافظة، وتبعد عن نقطة انقلاب المركبة 50 كم تقريبًا.

وأوضح أنه تم توجيه فرق البحث التابعة للدفاع المدني للموقع، وجاري التحقق والتثبت من هوية الجثة من قبل الجهات المعنية.

 



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