العثور على مواطن متوفى داخل بئر في ينبع

المواطن - المدينة المنورة

عثرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، على مواطن مفقود متوفى داخل بئر في محافظة ينبع.

وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغ عن فقدان مواطن يبلغ من العمر 35 عامًا في وادي الخشرمة بمركز ينبع النخل بمحافظة ينبع عند الساعة 13:07 من ظهر هذا اليوم الأربعاء الموافق 22/ 6/ 1440هـ.

وأضاف أنه تم تمرير البلاغ لشرطة ينبع النخل والمشاركة في أعمال البحث، وقد تم العثور على المواطن عند الساعة 15:45 من عصر هذا اليوم متوفى داخل بئر بعمق 25م بوادي الخشرمة، وتم إخراجه من قبل فرق الإنقاذ وتسليم الحالة والموقع للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية، ونسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.