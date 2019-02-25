العدد الجديد من “المواطن ديجيتال”.. الملك سلمان يصنع من التحديات فرص سلام

المواطن – الرياض

أصدرت صحيفة “المواطن” عددها الجديد من “المواطن ديجيتال“، بالتزامن مع زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر لحضور القمة العربية الأوروبية.

وعنونت “المواطن ديجيتال“، العدد الجديد بمانشيت “في قمة شرم الشيخ العربية الأوروبية.. الملك سلمان يصنع من التحديات فرص سلام”.

وتقرأ في العدد الجديد من “المواطن ديجيتال“:

– الملك سلمان: جهود المملكة أحبطت العديد من المحاولات الإرهابية الآثمة

– الملك سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيسة وزراء بريطانيا

– الملك سلمان يبحث التعاون الثنائي مع رئيس السويد

– الملك سلمان يبحث فرص التعاون مع رئيس وزراء هولندا

– الملك سلمان يستعرض العلاقات الأخوية مع رئيس العراق

– كيف تدعم السعودية الأمان والاستقرار الأوسطي الأوروبي؟

– القمة العربية الأوروبية .. اتجاه لرفض الاستفزازات الإيرانية

– مواقف وانطباعات لملوك السعودية عن مصر.. ما هي؟

– قيادة السعودية ومصر.. محور قمة شرم الشيخ.

– السعودية في القمة العربية الأوروبية ثقل سياسي وإنساني دولي

– وزير الإعلام للصحفيين المصريين: يجب العمل سوياً لكي تكون الرياض والقاهرة يداً واحدة

– بقلم رئيس التحرير: أرقام الملك سلمان الإنسانية ضد أرقام إيران الإرهابية

– إعلان القاهرة 2015: موقف سعودي مشرف تجاه الشقيق المصري