العدد الجديد من “المواطن ديجيتال”.. محمد بن سلمان في باكستان للمرة الرابعة

المواطن - الرياض

أصدرت صحيفة “المواطن“، العدد الجديد من “المواطن ديجيتال“، بالتزامن مع الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى باكستان.

وعنونت الصحيفة مانشيت العدد الجديد بعنوان “محمد بن سلمان في باكستان للمرة الرابعة.. زيارة صداقة وشراكة اقتصادية وحفظ لأمن العالم الإسلامي”.

وتضمن العدد موضوعات كثيرة منها “الأمير محمد بن سلمان يميز العام الـ72 من العلاقات السعودية الباكستانية”، في إشارة إلى أهمية الزيارة التاريخية في تعزيز العلاقات بين الرياض وإسلام آباد.

ومن مواضيع العدد الجديد “باكستان ستكرم الأمير محمد بن سلمان بأعلى وسام”، وهو الوسام المدني الباكستاني.

وستشهد هذه الزيارة أيضاً توقيع حزمة استثمارات قياسية بين المملكة وباكستان.

كما تضمن العدد الجديد من “المواطن ديجيتال“، الكثير من الموضوعات المهمة ومنها “ولي العهد يرسي الذراع السعودي في الاقتصاد الباكستاني وفق رؤية 2030”.

العدد الجديد من “المواطن ديجيتال” كاملاً: