العدد السابع من “المواطن ديجيتال”.. الإنسانية شيم الكبار

المواطن - الرياض

أصدرت صحيفة “المواطن“، العدد السابع من “المواطن ديجيتال“، بالتزامن مع الجولة الآسيوية التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي اختتمها بالزيارة التاريخية للصين.

وعنونت الصحيفة مانشيت العدد الجديد بعنوان “السعودية والصين.. شراكة للمستقبل يرسمها محمد بن سلمان”، كما تناولت الصحيفة في العدد الجديد تقريراً عن زيارة الأمير محمد بن سلمان للزميل فهد العبدالكريم رئيس تحرير الرياض بعنوان “الإنسانية شيم الكبار”.

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