العدد السادس من “المواطن”ديجيتال: عظيمان.. سور وجبل

المواطن - الرياض

سلطت صحيفة “المواطن” في عددها اليومي من النسخة الرقمية الضوء على جوانب من جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الآسيوية.

وتقرأ في هذا العدد:

استثمار عظيم للتاريخ بين ولي العهد وسور الصين

ولي العهد.. كلمة السر في انتعاش مبادرة الحزام والطريق

رقم مهم تتذكره الصين حضره ولي العهد قبل 5 أعوام

ولي العهد يعزز التحالف الاستراتيجي بين البلدين

الإصلاح والانفتاح سياسة سعودية صينية يقودها الأمير محمد بن سلمان

رسالة جديدة من الحرير بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان للصين

وغيرها الكثير من الموضوعات الهامة.

ولقراءة العدد كاملا من هنا

