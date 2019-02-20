العدد الـ4 من “المواطن ديجيتال”.. الأمير محمد بن سلمان في الهند هكذا يُستقبل العظماء

المواطن - الرياض

أصدرت صحيفة “المواطن“، العدد الرابع من “المواطن ديجيتال“، بالتزامن مع الجولة الآسيوية التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث وصل يوم أمس إلى الهند.

وعنونت “المواطن” مانشيت العدد الجديد بعنوان “محمد بن سلمان في الهند.. هكذا يُستقبل العظماء”.



وتضمن العدد الجديد من “المواطن ديجيتال” الكثير من المواضيع المهمة منها “باقة ورد وعناق حار.. الهند تستقبل ولي العهد”، وأيضًا “السعودية العظمى.. توسيع قاعدة التحالفات شرقًا توجه جديد في السياسة السعودية يقودها ولي العهد”“.

ومن مواضيع العدد الجديد المهمة أيضًا “هل تُنهي دبلوماسية ولي العهد صراع الـ70 عامًا”؟، كما يتضمن “حلم 2030 يجمع رؤية ولي العهد وخبراء الهند”، و”ولي العهد يقود جهود التهدئة بين الهند وباكستان”.

ولتحميل العدد الجديد من “المواطن ديجيتال“، يرجى الضغط على الرابط التالي (هنا).