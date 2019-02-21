العدد الـ5 من “المواطن ديجيتال”.. الأمير محمد بن سلمان يرسم مسار العلاقات مع الشرق

المواطن - الرياض

أصدرت صحيفة “المواطن“، العدد الخامس من “المواطن ديجيتال“، بالتزامن مع الجولة الآسيوية التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث وصل صباح اليوم الخميس إلى الصين.



وعنونت “المواطن” مانشيت العدد الجديد بعنوان “محمد بن سلمان يرسم مسار العلاقات مع الشرق”، و”صداقة تتسم بالثقة والتفاهم وحسن النية واحترام المصالح”.

وتضمن العدد الجديد من “المواطن ديجيتال” الكثير من المواضيع المهمة منها “بكين تحتضن لقاء ولي العهد مع قائد ثاني أكبر اقتصاد في العالم”، و”ولي العهد: نحن لا نبيع النفط وحسب وجاهزون للعمل سواء في المجال الاستخباراتي أو السياسي”.

وضمن الموضوعات أيضًا “11 اتفاقية تعاون و4 تراخيص لشركات هندية خلال الملتقى السعودي، و”اجتماع موسع في الهند بحضور ولي العهد ومودي”.

ولتحميل العدد الجديد من “المواطن ديجيتال“، يرجى الضغط على الرابط التالي (هنا).