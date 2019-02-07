العرفج تعليقًا على فيديو سلمان الفرج ووليد عبدالله: #النصر يشعر بالمؤامرة والظلم

المواطن - مروة نبيل

علق الدكتور أحمد العرفج، على الفيديو الذي انتشر خلال الأيام القليلة الماضية لنجم نادي الهلال سلمان الفرج، وحارس مرمى فريق النصر وليد عبدالله.

وانتشر مقطع فيديو لثنائي الهلال والنصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به سلمان الفرج مؤيدًا لرأي وليد عبدالله بشأن تعرض العالمي للظلم.

وأكد العرفج في بداية حديثه لبرنامج “يا هلا”، أنه ما زال على رأيه بأن الدوري لنادي الهلال هذا الموسم بنسبة 70%، مقابل 30% فقط لنادي النصر.

وتابع العرفج: “لازم أبين أنه بالنسبة لي أنا اتحادي للآخر، ولكن مع الفرق الأخرى أنا واقف على مسافة بعيدة، وأنا منذ سنتين أو ثلاث سنوات كنت أشجع النصر وما زلت أحب النصر ولكن ارتفع لديهم الإحساس بالمؤامرة، والشعور بالظلم أصبح عاليا”.

وواصل قائلًا: “أنا أثق في الرئيس سعود آل سويلم وأتمنى أنه يهدي الأمور أكثر، والنصر عنده فريق جبار ولكن لو أحسن استغلاله سيأخذ بطولة آسيا، ولكنهم منشغلون في الحوارات ومنافسهم الهلال، لا بُد التركيز على الفوز فقط”.

وأضاف: “نتمنى من النصر البطولات والمنصات ونُقلل الكلام ونُكثر من الفعل، حتى أن المغرد الشهير فهد عافت كتب على النصر أن يُسجل 4 أهداف، هدف لتقنية الفار، هدف بنالتي قد يُحسب للفريق الخصم، هدف للفوز، والهدف الرابع احتياط”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “إحساس بالمؤامرة عال لدى النصر .. وجهة نظري الله عطاك قوة تركيز 100% كل ما تأخذ منها لاهتمامات أخرى يؤثر على قوة التركيز في الغرب يقولون تُريد تُحقق شيئا ركز عليه”.

وطالب العرفج النصر بالتركيز على التتويج بالبطولة فقط، وعدم الانشغال بأي شيء آخر، وتابع: “أنا أقول ذلك من محبتي أنا أُطرب من لاعبي النصر، فعناصره أقوى من الهلال، ولكن عندما تنشغل بقضايا خلافية تضيع”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ركز أنت الآن تُريد بطولة اترك الهلال مثلما قال سلمان الفرج في مقطع الفيديو الهلال ليس له علاقة بالظلم”.