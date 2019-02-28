العضلة الخلفية تُبعد إدواردو عن مباراة #الهلال ضد #الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الزعيم عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي كارلوس إدواردو عن مباراة الهلال ضد الفيصلي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب الإصابة.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن قائمة الزعيم في معسكر مباراة الهلال ضد الفيصلي المقبلة، خلت من اسم إدواردو لشعوره بآلام في العضلة الخلفية أثناء مران الفريق مساء اليوم.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الجمعة، مباراة الهلال ضد الفيصلي في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط مباراة الهلال ضد الفيصلي غدًا، فيما يسعى عنابي سدير لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد الفيصلي غدًا، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.