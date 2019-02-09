العقاري يُبشر أهالي الشرقية: عروض حصرية في انتظار زوار سكني إكسبو

العقاري يُبشر أهالي الشرقية: عروض حصرية في انتظار زوار سكني إكسبو

2019/02/09
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الشرقية

بشر الصندوق العقاري أهالي الشرقية، بوجود عروض حصرية في انتظار زوار معرض سكني إكسبو الشرقية من خلال الجهات المشاركة.

وكان صندوق التنمية العقاري قد دعا المستفيدين في المنطقة الشرقية لزيارة معرض سكني إكسبو.

وقال الصندوق العقاري: إن أهالي الشرقية سيجدون في المعرض كافة الحلول التمويلية والسكنية التي تساعدهم على امتلاك منزل العائلة.

ولفت العقاري إلى أن لتسهيل إجراءات الحضور يمكنك التسجيل مبكرًا من خلال الرابط التالي: هنا

وأكد العقاري أن المعرض يقام في مركز معارض الظهران الدولي في الفترة من 7 فبراير إلى 16 فبراير من الساعة 4 عصرًا إلى 10 مساءً.

 


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