العلاقة بين زيارة الأسد واستقالة جواد ظريف

المواطن - متابعة

في تطور مفاجئ أعلن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، استقالته في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر سورية وإيرانية أن بشار الأسد يزور إيران.

وقال ظريف في بيان استقالته الذي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: أعتذر لكم عن كل أوجه القصور.. في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية.. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين.

وربط بعض الخبراء بين زيارة الأسد واستقالة ظريف المفاجئة، والتي تكشف عمق الأزمة التي تعيشها طهران.

وعرضت وسائل الإعلام السورية والإيرانية لقطات للأسد وخامنئي يبتسمان ويتعانقان، وقال التلفزيون السوري: إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق بين الجانبين على المستويات كافة بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية: إن خامنئي أثنى على الأسد، ووصفه بأنه بطل عمل على تعزيز التحالف بين إيران وسوريا وحزب الله.