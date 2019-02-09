العمل توجه منشآت الدخل الإضافي لتوظيف المواطنين

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أصحاب منشآت القطاع الخاص غير المتفرغين للعمل في منشآتهم، ضرورة توظيف ”سعودي” واحد في منشأتهم، حتى في حال عدم وجود أي عامل وافد يعمل بها؛ وذلك لتجنب تصنيف المنشأة ضمن النطاقين ”الأصفر أو الأحمر”.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ”تويتر” ، إن جميع المنشآت ملزمة بتوظيف ”سعودي” واحد على الأقل؛ وذلك في حال عدم تفرغ صاحب المنشأة فيها.

كما أشارت إلى أن صاحب المنشأة سيواجه “النطاق الأصفر أو الأحمر” عند عدم تفرغه في العمل بمنشأته، أو عدم تعيينه لموظف سعودي، بما لا يمكنه مستقبلاً من الاستفادة من أي عامل وافد.

وجاء ذلك ردًا من الوزارة على استفسار أحد السائلين عبر حسابها الرسمي على ”تويتر”.