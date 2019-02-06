العميد يستقبل الاتحادي العاشق.. ويمنحه هدية خاصة

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة من المسؤولين بالعميد، استقبل نادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، المشجع الاتحادي العاشق مبارك الزهراني، الذي ظهر بعد مباراة الفريق الماضية أمام الوحدة.

واستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر، ونائبه حمد الصنيع، والأمين العام سعيد باوزير، وعضو المجلس فيصل الصبان، بالإضافة إلى مدير الفريق الأول لكرة القدم أسامة المولد المشجع الاتحادي.

وقدم رئيس نادي الاتحاد قميص الفريق الأول لكرة القدم موقعًا من جميع أعضائه، بالإضافة إلى تقديمه لتذاكر “منصة ذهبية” مجانية لمباريات العميد التي ستُقام في جدة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتابع المشجع الاتحادي مبارك الزهراني جزءًا من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمباراة التعاون المقبلة، وبعد نهاية المران التقى بلاعبي العميد.

وكان مراسل القناة الناقلة “دوري بلس”، قد تجول في مخرج الجماهير الاتحادية بعد مباراة الوحدة، لالتقاط رد الفعل، وكان بين الجماهير عاشق اتحادي تجاوز الـ50، ظهر فرحًا بالفوز؛ مقبلًا شعاره في مشهد أثار عاطفة المشاهدين بمختلف ميولهم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.