العويشير ينضم إلى #أُحد بعد مخالصة #النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أُحد عن تعاقده رسميًّا مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالله العويشير.

وتقدم مجلس إدارة أُحد برئاسة سعود الحربي، عبر حساب النادي الرسمي على “تويتر”، بالشكر والتقدير إلى إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، لإنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس عبدالله العويشير والانتقال إلى صفوف الفريق الأحدي.

ومن جانبه، أعلن حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع مجلس الإدارة- قبل قليل- لمخالصة نهائية مع حارس الفريق الأول الكابتن عبدالله العويشير، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

وكان نادي أُحد قد تعاقد مع حارس المرمى الأوزبكستاني إيغانتي نيستروف خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أنه تفاجأ بتعرضه للإيقاف من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، بعد تناوله دواءً محظورًا، بدأ حظره بداية من شهر يناير الماضي.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، ويسعى لتحسين نتائجه خلال الفترة المقبلة.